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«Часа два дым шел, паники не заметил»: россиянин — о пожаре в турецком отеле

Россиянин заявил, что сотрудники загоревшегося в Турции отеля спасали гостей с балконов

Во время пожара в турецком отеле Imperial Sunland resort постояльцев с балконов с помощью лестницы спасали сотрудники. Об этом «Газете.Ru» рассказал отдыхающий в Турции россиянин Андрей (имя изменено), ставший очевидцем ЧП.

«С момента первой пожарной машины видел пожар, когда она проехала мимо. Что произошло, не в курсе, но люди говорили, что вроде начался пожар над кухней. Паники не заметил, все было слаженно. [Спецслужбы приехали] быстро, и машин было много. С той стороны, с которой я находился, видел, что лестницу приставляли [к балконам], и люди спускались. Насколько я понял, лестницей орудовали работники отеля. Пострадавших не видел, видел только проживающих, которые заметили дым и с пляжа и прибежали, переживали за знакомых и родственников. Открытого огня с этой стороны отеля не было», — сказал он.

Андрей подчеркнул, что из-за пожара было много дыма.

«Было очень много дыма по всему крылу отеля. Часа два дым шел. Я в начале посмотрел и ушел, далее только дым видел. Сегодня там не проходил, не видел состояние [отеля]», — добавил он.

18 октября стало известно, что в одном из отелей в районе Бельдиби турецкого Кемера произошел пожар, отдыхающие были эвакуированы. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что возгорание возникло в отеле Imperial Sunland resort.

Как писал Telegram-канал SHOT, люди оказались заблокированы в номерах на пятом этаже и просили о помощи через окна. Пожарные ломали забор, чтобы подъехать к отелю и начать тушить возгорание.

Позднее канал уточнил, что из-за пожара пострадали 12 человек, в том числе и россияне. Отмечалось, что потушить огонь пытались водой из бассейна, а спастись туристам помогали сотрудники и отдыхающие из соседней гостиницы — DJ отеля Rama Beach даже вынес грудного ребенка из горящего здания.

Ранее житель Кубы заявил, что в тотальном блэкауте на острове нет никакой катастрофы.

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