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В Балаково задержали подозреваемых в похищении и нападении на женщину

СК сообщил о задержании подозреваемых в нападении на Наталью Алешникову

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СУ СК РФ по Саратовской области/VK

Правоохранители задержали двух подозреваемых в нападении на предпринимательницу Наталью Алешникову из Балаково. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета по Саратовской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые были задержаны в Балаково. Ими оказались местные жители 19 и 20 лет.

«В ближайшее время с участием фигурантов будет проведен ряд следственных действий, в том числе проверка показаний на месте, планируется предъявление обвинения», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что следователи проверят различные версии произошедшего. В частности, будут учтены показания одного из задержанных, который заявил, что преступление было совершено ради кражи автомобиля пострадавшей.

Алешникова пропала в ночь на 23 сентября, этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Неизвестные затолкали женщину насильно в ее же машину и увезли в неизвестном направлении. Позже россиянку нашли рядом с ее машиной на трассе.

25 октября в СК сообщили, что следователи установили подозреваемых в нападении на предпринимательницу.

Ранее американец похитил незнакомку и заставил дать брачные клятвы под угрозой пистолета.

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