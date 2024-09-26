Муж объявил награду за сведения об убийцах жены-предпринимательницы. Он один из подозреваемых За данные об убийцах предпринимательницы из Балаково пообещали 1 млн рублей

Неизвестные похитили предпринимательницу из Саратовской области: они напали на нее и увезли в ее же машине. Спустя два дня женщину нашли в лесу с перерезанным горлом. Подозревают ее собственного мужа и жену ее любовника. Последняя перед исчезновением «конкурентки» стерла все свои переписки.

За информацию о причастных к похищению и убийству 47-летней предпринимательницы Натальи Алешниковой из Балаково в Саратовской области объявили награду в 1 млн рублей. Посты с таким предложением от семьи погибшей появились в местных пабликах «ВКонтакте» и Telegram-каналах, ее сын подтвердил РИА Новости их подлинность.

Награда гарантирована только в том случае, если данные подтвердятся в ходе следствия, и вы не представлялись анонимом», — уточняется в объявлении.

Под информацией подразумевается точное местонахождение лиц, совершивших преступление, а также их имена или внешность. Сведения нужно передать в следственный отдел Балаково. Награду предлагает муж убитой Алексей Алешников.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сопряженном с похищением человека, которое совершено группой лиц по предварительному сговору. Виновным грозит более 20 лет колонии.

Похитили прямо под камерами

Алешникова пропала в ночь на 23 сентября. Преступники поджидали предпринимательницу у ее дома на улице Бульвар Роз. Момент похищения частично попал на камеры видеонаблюдения. Несколько мужчин в масках и темной одежде прятались в кустах около парковки и, когда Алешникова подъехала на машине, напали на нее. Женщину силой увезли на ее же автомобиле в неизвестном направлении.

Предпринимательница собиралась отмечать день рождения 23 сентября, поэтому сначала допускали, что случившееся — лишь розыгрыш. Вечером перед похищением она ездила в кафе обсудить детали предстоящего праздника.

«Вела себя как обычно, никаких беспокойств», — отметила подруга Алешниковой.

Однако спустя два дня тело женщины обнаружили с дрона в соседней Самарской области. Она лежала в лесу, в двух километрах от ближайшей трассы. Жертве перерезали горло и бросили в яму , а ее машину попытались замаскировать зеленой тканью и ветками. Паспорт предпринимательницы при похищении выбросили в соседнем дворе. Ее мобильный телефон, согласно специальному приложению, отображался в радиусе километра от места похищения.

«90-е по всей стране возвращаются, это похоже на заказ... Кому надо перейти дорогу, чтобы прям с улицы под камерами похитили», — удивляются местные жители.

Долги или любовный треугольник?

Подруга Алешниковой предположила в разговоре с журналистами, что ту похитили из-за долгов.

«Алешникова настоящая бизнесвумен по местным меркам. Женщина занимается продажами электроники и ТВ-приставок, одежды, управляла салоном красоты, сдает помещения в аренду», — отмечает Telegram-канал «Новости Балаково».

После похищения всплыли подробности о двойной жизни предпринимательницы. Как пишут местные каналы, полицейские узнали о любовнике женщины. Как и Алешникова, мужчина был в браке. Таким образом, «главным заинтересованным лицом» в убийстве может быть жена любовника.

«Выяснилось, что накануне ревнивая дама стерла свои переписки в телефоне», — обращает внимание «Новости Балаково».

Но под подозрением и муж Алешниковой (объявивший награду), который также мог отомстить за измену. Он работает «мастером ТВ», у пары остался взрослый сын.

«Алексей является одним из предполагаемых организаторов похищения..., но не «главным подозреваемым», — указывает «Новости Балаково».