В СК установили личности подозреваемых в похищении и нападении на женщину из Балаково

В Саратовской области следователи установили подозреваемых в нападении на предпринимательницу из Балаково. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент сотрудники ведомства проводят оперативно-разыскные и другие мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал «Сапа», подозреваемыми оказались местные жители в возрасте 19 и 20 лет.

До этого сообщалось о задержании жительницы Балаково, которая является женой любовника пострадавшей Натальи Алешниковой. Последняя пропала перед своим днем рождения. Камеры видеонаблюдения засняли, как россиянка вышла на улицу в сопровождении нескольких людей и села в свою машину.

Позже ее обнаружили на трассе с перерезанным горлом. Недалеко от этого места нашли ее автомобиль, который неизвестные накрыли ветками.

Не исключается, что предпринимательница была любовницей соседа, и его жена решила отомстить женщине за такую связь. По данным источников, супруга мужчины была предполагаемым организатором, но не «главным подозреваемым».

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