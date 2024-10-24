Американец похитил незнакомку и заставил дать брачные клятвы под угрозой пистолета

В Алабаме женщина решила подвезти голосовавшего на дороге незнакомца, который похитил ее, привез в церковь и заставил дать брачные клятвы, угрожая ей оружием. Об этом сообщает Fox News.

37-летняя женщина ехала по трассе и заметила на обочине мужчину, который ловил попутный транспорт. Когда она остановилась, незнакомец направил на нее пистолет, приказал пересесть на заднее сидение и поехал в ближайшую церковь.

Злоумышленник заставил американку принести ему клятвы верности, после чего затащил в машину, изнасиловал и начал кататься с ней по округе. О пропаже женщины в полицию заявили родственники, преступник отпустил пленницу, когда автомобиль остановила полиция.

До этого сообщалось, что в Москве арестованы двое приятелей, которые похищали одиноких девушек в вечернее время, возили их по городу, угрожая насилием и требуя деньги. Вымогателей удалось задержать, сотрудники СК восстанавливают полную картину совершенных преступлений и определяют состав группы. Пока в деле фигурируют три потерпевшие, но следствие не исключает, что жертв на самом деле намного больше.

Ранее американка познакомилась с мужчиной в соцсетях и ограбила его во время первого свидания.