Стало известно, когда первый блок АЭС «Эд-Дабаа» будет введен в эксплуатацию

Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал в интервью телеканалу RT, что первый блок АЭС «Эд-Дабаа» будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

«Один за одним будут вводиться четыре блока и фактически 5 гигаватт электроэнергии должно появиться в 30-х годах», — поделился глава госкорпорации.

До этого газета Financial Times писала, что Москва в настоящее время активно развивает атомную отрасль, что помогает ей налаживать контакты со странами глобального Юга и усиливать свое влияние в соответствующих регионах.

На данный момент на РФ приходится около 50% всех международных соглашений о строительстве новых атомных электростанций (АЭС). В частности, на территории Бангладеш продолжается строительство первой в стране АЭС мощностью 2 400 МВт.

Также Лихачев сообщал, что «Росатом» получил предложение построить вторую АЭС в Турции.

Ранее Путин и глава «Росатома» обсудили гособоронзаказ.