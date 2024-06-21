Атомную отрасль назвали новой «мягкой силой» РФ

Москва в настоящее время активно развивает атомную отрасль, что помогает ей налаживать контакты со странами глобального Юга и усиливать свое влияние в соответствующих регионах. Об этом пишет газета Financial Times.

Журналисты отметили, что на данный момент на РФ приходится около 50% всех международных соглашений о строительстве новых атомных электростанций (АЭС). В частности, на территории Бангладеш продолжается строительство первой в стране АЭС мощностью 2 400 МВт.

По информации издания, стоимость проекта составляет порядка $12 млрд. Он стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов, который когда-либо реализовывался в этом азиатском государстве. В статье подчеркивается, что российское руководство может использовать его для укрепления связей с Даккой на десятилетия вперед.

Обозреватели обратили внимание, что в течение долгих лет основной «мягкой силой» Москвы были газ и нефть. Но из-за западных санкций страна «лишилась привычных рычагов влияния», что дало возможность атомной отрасли занять место ископаемого топлива.

Из публикации следует, что сейчас РФ участвует в строительстве реакторов во многих государствах мира. В их числе КНР, Индия, Иран, Египет и Турция.

«Отношения, которые РФ налаживает посредством ядерных проектов, превосходят даже длительные контракты на поставку трубопроводного газа», — говорится в статье.

Авторы материала добавили, что в целом строительство одной АЭС занимает около 10 лет. Срок службы реактора, в свою очередь, достигает 60 лет. Еще от 10 до 20 лет занимает подготовка к его демонтажу.

При этом РФ нередко придерживается модели «строй — владей — эксплуатируй», когда речь заходит о реализации подобных инфраструктурных проектов. Другими словами, Москва предоставляет зарубежному партнеру все необходимые материалы для обеспечения работы АЭС и даже персонал.

На этом фоне газета пришла к выводу, что сегодня атомная отрасль играет ключевую роль в усилении влияния российского руководства в странах глобального Юга. За последнее время власти государства подписали около двух десятков меморандумов о взаимопонимании с африканскими и латиноамериканскими державами, а также начали готовиться к строительству первой АЭС на территории Ганы.

Ранее в МАГАТЭ назвали РФ ведущей ядерной державой.