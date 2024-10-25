На Украине шесть руководителей прокуратур уволились из-за скандала с пенсиями

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в своем Telegram-канале сообщил, что шесть руководителей областных и специализированных прокуратур уволены из-за скандала с оформлением пенсий по инвалидности.

По словам Костина, речь идет о руководителях Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черкасской областных прокуратур, а также о руководителе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

«Продолжаем комплексные меры по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры. Четыре руководителя областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей», — поделился Костин.

22 октября Костин также подал в отставку «в связи с позорными фактами злоупотреблений в системе органов прокуратуры Украины». После этого новым генеральным прокурором Украины был назначен глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал все медкомиссии Украины из-за коррупции.

Ранее власти Украины утвердили план борьбы с коррупцией в МСЭК.