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Назван новый генпрокурор Украины

Insider.ua: новым генпрокурором Украины станет глава Киевской ОВА Кравченко

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Телеграм-канал Инсайдер UA

Новым генеральным прокурором Украины станет глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. Об этом пишет Insider.ua.

В 2014-2015 годах Кравченко принимал непосредственное участие в украинской так называемой «Антитеррористической операции» в ЛДНР в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины в городах Дебальцево и Артемовск .

С 2015 по 2019 год Руслан Кравченко работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины. С 15 марта 2021 года по апрель 2023 года Руслан Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. Именно ему было поручено фиксировать итоги предполагаемых военных преступлений ВС РФ в Буче.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал все медкомиссии Украины из-за коррупции. Оказалось, что многие чиновники в стране заранее приобрели фальшивые справки об инвалидности, многие из них занимали прокурорские посты. На этом фоне генеральный прокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку.

Ранее генпрокурор Украины призвал власти Бразилии арестовать Путина на саммите G20.

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