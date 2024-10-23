Назван новый генпрокурор Украины

Новым генеральным прокурором Украины станет глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. Об этом пишет Insider.ua.

В 2014-2015 годах Кравченко принимал непосредственное участие в украинской так называемой «Антитеррористической операции» в ЛДНР в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины в городах Дебальцево и Артемовск .

С 2015 по 2019 год Руслан Кравченко работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины. С 15 марта 2021 года по апрель 2023 года Руслан Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. Именно ему было поручено фиксировать итоги предполагаемых военных преступлений ВС РФ в Буче.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал все медкомиссии Украины из-за коррупции. Оказалось, что многие чиновники в стране заранее приобрели фальшивые справки об инвалидности, многие из них занимали прокурорские посты. На этом фоне генеральный прокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку.

Ранее генпрокурор Украины призвал власти Бразилии арестовать Путина на саммите G20.