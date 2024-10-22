На Украине ликвидируют все медкомиссии после скандала с фальшивыми инвалидностями

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о ликвидации всех медико-социальных комиссий (МСЭК) в стране до конца текущего года. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Во вторник Зеленский провел заседание СНБО о проблемах с коррупцией при назначении инвалидности. По его словам, в стране «установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц».

Служба безопасности Украины (СБУ) также задержала 64 чиновника медико-социальной комиссии и отменила 4106 выводов об инвалидности, которую оформляли на основании фиктивных документов.

После этого в отставку ушел генпрокурор Украины Андрей Костин. Зеленский назвал ситуацию с фальшивыми инвалидностями «политической ответственностью» чиновника.

Накануне минздрав Украины пересмотрел 74 решения о признании инвалидами военнообязанных в Хмельницкой области. Решение о присвоении инвалидного статуса этим мужчинам принимала медицинская комиссия по МСЭК во главе с Татьяной Крупой, в доме у которой при обыске было обнаружено $6 млн наличными. Женщина была арестована.

Ранее украинского чиновника поймали на взятке в размере $65 тысяч.