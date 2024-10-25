У России есть достоверные данные, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионные группы (ДРГ) для провокаций на АЭС в России. С таким заявлением выступил постпред РФ в ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ-6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы», — сказал Небензя.

7 октября стало известно, что британская разведка МИ-6 совместно с Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины планировали подорвать линии электропередачи (ЛЭП) российских атомных электростанций. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Кроме того, по словам Нарышкина, в планы Украины входил захват и минирование Курской АЭС во время вторжения на территорию России. По его мнению, если бы Киеву удалось задуманное, то Европу бы ждала катастрофа, сопоставимая с последствиями взрыва на Чернобыльской АЭС.

Ранее в МИД заявили о применении ВСУ токсичных химикатов против ВС РФ и мирных жителей.