Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Западные спецслужбы готовили украинские ДРГ для провокаций на АЭС РФ

Небензя заявил, что Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России

close
John Minchillo/AP

У России есть достоверные данные, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионные группы (ДРГ) для провокаций на АЭС в России. С таким заявлением выступил постпред РФ в ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ-6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы», — сказал Небензя.

7 октября стало известно, что британская разведка МИ-6 совместно с Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины планировали подорвать линии электропередачи (ЛЭП) российских атомных электростанций. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Кроме того, по словам Нарышкина, в планы Украины входил захват и минирование Курской АЭС во время вторжения на территорию России. По его мнению, если бы Киеву удалось задуманное, то Европу бы ждала катастрофа, сопоставимая с последствиями взрыва на Чернобыльской АЭС.

Ранее в МИД заявили о применении ВСУ токсичных химикатов против ВС РФ и мирных жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами