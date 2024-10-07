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СВР: Британия и Украина хотели подорвать линии электропередач российских АЭС

Нарышкин: МИ-6 и ГУР Украины планировали подорвать ЛЭП российских АЭС

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Британская разведка МИ-6 совместно с Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины планировали подорвать линии электропередач (ЛЭП) российских атомных электростанций. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, его цитирует пресс-служба СВР.

По словам Нарышкина, британские спецслужбы целенаправленно готовили украинских диверсантов для осуществления провокаций на АЭС в России.

«В частности, МИ-6 и Главное управление разведки Министерства обороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередач, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России», — рассказал глава СВР на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ 4 октября.

Кроме того, по словам Нарышкина, в планы Украины входил захват и минирование Курской АЭС во время вторжения на территорию России. По его мнению, если бы Киеву удалось задуманное, то Европу бы ждала катастрофа, сопоставимая с последствиями взрывы на Чернобыльской АЭС.

Ранее Нарышкин счел безответственными рассуждения о переходе красных линий РФ.

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