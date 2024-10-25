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Умер экс-глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов

Бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям Иванов умер на 85-м году жизни

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Генерал-полковник, экс-замминистра связи СССР и экс-глава Госкомитета РФ по телекоммуникациям Александр Иванов скончался в 84 года. Об этом сообщает журнала «Вестник связи».

В публикации напомнили, что Иванов с 1989 по 1992 год и отвечал за развитие спутниковой связи, радиосвязи, телевидения и радиовещания.

С 2000 по 2004 год возглавлял компанию «Комет», с 2006 года — «Старт телеком». Кроме того, Иванов руководил компаниями «МФИ софт» и «Цитадель».

До этого умер бывший директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский в возрасте 67 лет. Причины смерти экс-главы ФМС службы не уточняются.

В начале октября на 78-м году жизни скончался выдающийся отечественный ученый, создатель высокочувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн, академик Российской академии наук (РАН) Александр Бугаев.

Ранее в центре Москвы нашли тело бывшего вице-президента ЮКОСа.

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