Умер экс-глава Федеральной миграционной службы

Бывший директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

«Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью», — сказал источник агентства.

Причины смерти экс-главы службы не уточняются.

Ромодановский родился 31 октября 1956 года в Москве в семье врачей. В 1980 году будущий глава ФМС окончил 1-й Московский медицинский институт по специальности «лечебное дело», после чего устроился на работу в НИИ судебной медицины. Свою трудовую деятельность Ромодановский начал с должности патологоанатома.

На пост главы Федеральной миграционной службы Ромодановского назначили в июле 2005 года. Тогда он сменил вышедшего по состоянию здоровья на пенсию Андрея Черненко. На этой должности Ромодановский оставался до апреля 2016 года, пока ФМС не расформировали.

В июне 2017 года бывшего главу ведомства назначили помощником полпреда президента России в Центральном федеральном округе.

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