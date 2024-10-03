Умер выдающийся академик РАН Александр Бугаев

На 78-м году жизни скончался выдающийся отечественный ученый, создатель высокочувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн, академик Российской академии наук (РАН) Александр Бугаев. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе Академии наук.

«Александр Степанович Бугаев был выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, а также информационных технологий и коммуникационных систем», — говорится в сообщении.

В РАН добавили, что на основе работ ученого были созданы многие приборы нового типа. Среди них — высокочувствительные детекторы акустических и магнитостатических волн, а также СВЧ-резонаторы, генераторы и модуляторы. Кроме того, благодаря научной деятельности Бугаева, были созданы расширители и ограничители динамического диапазона.

Президент РАН Геннадий Красников отметил, что Бугаев среди прочего внес огромный вклад в разработку и производство молекулярно-электронных датчиков движения. В их числе сейсмографы, геофоны и другие аналогичные приборы.

Александр Бугаев родился 25 августа в 1947 году в Горловке, Сталинской области. Окончил Московский физико-технический институт в 1971 году, после чего аспирантуру в том же учебном заведении в 1974 году. Тогда он защитил кандидатскую диссертацию «Вопросы теории разогревных акустоэлектронных явлений в полупроводниках».

В 1985 году защитил докторскую диссертацию «Макроскопическая теория взаимодействия ультразвука с волновыми возбуждениями полупроводников и магнитных диэлектриков». Занимал должность заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ. С 1991 года являлся заведующим лабораторией Института радиотехники и электроники Российской академии наук.

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