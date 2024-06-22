Путин разрешил длительные свидания в СИЗО

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий длительные свидания с родственниками для заключенных в СИЗО. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон реализует постановление Конституционного суда (КС) РФ, которым признано нарушение права осужденных в СИЗО на свидание с родственниками. В нем отмечается, что лица, осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной, воспитательной колонии или тюрьме и оставленные в следственном изоляторе либо переведенные в него для участия в судебном разбирательстве, лишаются права на длительные свидания без установленных законом оснований

Документ, подписанный Путиным, вносит изменения в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) РФ, устанавливающие право указанной категории осужденных на длительные свидания с родственниками и иными лицами за исключением свиданий с защитником и нотариусом. Закон вступит в силу через полгода.

До этого Путин подписал закон о легализации российских и иностранных официальных документов территориальными органами МИД РФ и закон об истребовании личных документов.

Ранее в РФ смягчили ответственность за нарушение авторских прав.