Россияне ответили, нужно ли уравнять в правах многодетных отцов-одиночек с матерями

Большинство (89%) россиян выступили за то, чтобы уравнять права многодетных матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей, в правах. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,8 тыс. человек.

По их мнению, то, что отцы-одиночки недополучают льготы и преференции, является несправедливым. Респонденты подчеркнули, что они оказались в такой же непростой ситуации, где им самостоятельно приходится растить детей.

«Обязательно надо уравнять, ведь отец такой же родитель как и мать», — сказала участница опроса.

При этом 10% опрошенных ответили, что одиноких отцов и матерей нельзя уравнивать в правах, потому что женщинам приходится тратить свое здоровье на беременность и роды. При этом отцам нужно только воспитать детей.

«Разница безусловно есть, пониженный пенсионный возраст многодетным мамам логичен — здоровье после многочисленных родов полностью не восстановить, отцам же рожать не приходится», — сказал участник опроса.

Оставшийся 1% респондентов выбрали вариант «другое».

Накануне в Госдуму внесли законопроект, которым планируется предоставить право досрочного выхода на пенсию многодетным отцам-одиночкам — в 62, 61 и 55 лет. Авторами проекта стали депутаты от фракции ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким.

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