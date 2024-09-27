Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России усомнились в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС

Постпред Ульянов: смысла в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС нет

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что мониторинговая миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курской АЭС, аналогичная действующей на Запорожской АЭС, не нужна. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне кажется, что этого нам совершенно не нужно», — сказал он.

Ульянов отметил, что Запорожская АЭС в недавнем прошлом сменила управляющую организацию и находится вблизи линии боевого соприкосновения.

«А на Курской станции я не вижу большой пользы от присутствия МАГАТЭ», — добавил постпред.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что МАГАТЭ пока не будет размещать постоянную миссию на Курской АЭС. Он подчеркнул, что между МАГАТЭ и Россией налажен постоянный диалог по Запорожской и Курской АЭС. Ульянов отмечал, что Гросси, возможно, еще раз посетит Россию до конца года, однако конкретных планов пока нет.

Ранее МАГАТЭ сообщило об учениях на случай землетрясения и пожара на Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами