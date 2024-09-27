В России усомнились в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что мониторинговая миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курской АЭС, аналогичная действующей на Запорожской АЭС, не нужна. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне кажется, что этого нам совершенно не нужно», — сказал он.

Ульянов отметил, что Запорожская АЭС в недавнем прошлом сменила управляющую организацию и находится вблизи линии боевого соприкосновения.

«А на Курской станции я не вижу большой пользы от присутствия МАГАТЭ», — добавил постпред.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что МАГАТЭ пока не будет размещать постоянную миссию на Курской АЭС. Он подчеркнул, что между МАГАТЭ и Россией налажен постоянный диалог по Запорожской и Курской АЭС. Ульянов отмечал, что Гросси, возможно, еще раз посетит Россию до конца года, однако конкретных планов пока нет.

Ранее МАГАТЭ сообщило об учениях на случай землетрясения и пожара на Запорожской АЭС.