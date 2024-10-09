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Стало известно о почти полной готовности первого реактора турецкой АЭС «Аккую»

Министр Байрактар: готовность первого реактора АЭС «Аккую» уже превысила 90%

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Rosatom/Global Look Press

Готовность первого реактора АЭС «Аккую» в Турции превысила 90%. Об этом заявил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар на энергетической конференции в Стамбуле, передает ТАСС.

По словам Байрактара, Турция планирует начать получать электроэнергию с первого реактора в 2025 году. К 2028 году, после ввода в эксплуатацию всех четырех реакторов, АЭС «Аккую» будет удовлетворять 10% потребностей страны в электроэнергии.

Министр также сообщил о долгосрочных планах Турции в атомной энергетике. К 2050 году страна намерена довести общую мощность атомных электростанций до 20 тыс. МВт. Помимо «Аккую», планируется строительство еще двух АЭС — в Синопе и Фракии, а также развитие малых модульных реакторов.

«Атомная энергетика — это обязательная и неотъемлемая часть нашей стратегии», — подчеркнул Байрактар, отметив, что в ближайшие дни Анкара представит обновленную долгосрочную стратегию развития энергетики с учетом декарбонизации отрасли.

До этого стало известно, число граждан Казахстана, проголосовавших на референдуме по строительству первой АЭС в стране.

Ранее в России усомнились в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС.

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