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На трассе «Нева» столкнулись и загорелись два грузовика

МЧС: на трассе «Нева» у деревни Заболотье столкнулись и загорелись два грузовика

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МЧС России

На 272-м километре трассы М-11 «Нева» вблизи деревни Заболотье столкнулись и загорелись два грузовика. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают 28 специалистов и семь единиц техники. Движение на участке перекрыто, для автомобилистов организован объездной путь по трассе М-10.

Утром 25 октября сообщалось, что автомобильная авария парализовала движение на востоке Москвы. На внутренней стороне 101-го км МКАД столкнулись два автомобиля, после чего один из них загорелся.

Днем ранее на Московском скоростном диаметре (МСД) произошла массовая авария, которая вызвала затруднения в движении на шестикилометровом участке.

23 октября в Курске автобус ПАЗ столкнулся с двумя автомобилями. Травмы получили пять пассажиров автобуса, а также водители обеих легковушек. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что мужчину раздавило припаркованной машиной, за которой он надеялся спастись от наезда другой.

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