В Курске в ДТП с участием автобуса пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате ДТП на улице Красный Октябрь в Курске. Об этом сообщили в полиции региона.

Автобус ПАЗ столкнулся с двумя автомобилями. Травмы получили пять пассажиров автобуса, а также водители обеих легковушек. Пострадавших доставили в больницу. Ведомство поделилось кадрами с моментом аварии.

Как позже уточнили в региональном СК, по факту инцидент организована процессуальная проверка. Специалисты выяснят причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

21 октября в Алтайском крае произошла авария с участием школьного автобуса. Все произошло на трассе «Кулунда – Орловка». По предварительной информации, водитель автобуса столкнулся с зерноуборочным комбайном, который ехал во встречном направлении. Пострадали два человека. Уточняется, что в момент аварии в автобусе не было детей.

Ранее «Газель» врезалась в экскурсионный автобус на трассе в Сочи.