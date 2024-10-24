Массовая авария парализовала Московский скоростной диаметр

На Московском скоростном диаметре (МСД) произошла массовая авария, которая вызвала затруднения в движении на 6-километровом участке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На МСД (в районе Вернисажной улицы, вл. 11) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

Место аварии расположено в районе пересечения МСД с Большой Черкизовской улицей. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на внутренней стороне МСД заканчивается в районе Лосиного Острова, между пересечением МСД с проспектом Мира и станцией Белокаменная.

До этого в Башкирии на видео попал момент лобового столкновения седана ВАЗ-2107, выехавшего на встречную полосу, с припаркованной «Газелью».

Ранее в Москве Hyundai Creta перевернула внедорожник Mercedes G-Class, момент аварии попал на видео.