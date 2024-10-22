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Мужчину раздавило припаркованной машиной, за которой он пытался спастись от наезда другой

В Дагестане пытающегося спастись от ДТП мужчину придавило припаркованной машиной

В Дагестане припаркованный автомобиль придавил к стене пешехода, пытавшегося спастись от наезда другой машины. Видео ДТП появилось в Telegram-канале «Сапа Кавказ».

Несчастный случай произошел с мужчиной в селе Ахты Ахтынского района республики. За несколько мгновений до инцидента он заметил, что к нему на большой скорости приближается автомобиль, и чтобы избежать наезда, забежал за припаркованную рядом машину.

В ту же секунду в Subaru Forester врезался потерявший управление водитель Mercedes-Benz E280. От силы удара стоящий автомобиль по инерции сдвинулся с места и буквально вдавил пешехода в стену.

Пострадавшим оказался 44-летний житель соседнего села Луткун. С серьезными травмами его госпитализировали, состояние пациента медики пока оценивают как тяжелое.

Ранее зрительница турнира по мотокроссу получила открытый перелом из-за падения участника.

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