Стало известно, когда в Москву придут заморозки

В Москве предстоящей ночью столбик термометра опустится до отрицательных значений. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

«Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 26 октября», — говорится в сообщении.

Коммунальные службы столицы обратились к водителям с просьбой быть в более внимательными на дороге, строже соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В пятницу, 25 октября, автомобилистов Москвы и Московской области поторопили со сменой летней резины на зимнюю. По прогнозу к концу следующей недели в регионе сформируется снежный покров. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Накануне стало известно, что метеорологическая зима начнется в Москве в середине ноября, то есть температура воздуха в столичном регионе станет устойчиво отрицательной.

Ранее синоптик пообещал москвичам бабье лето после мокрого снега.