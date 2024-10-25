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Стало известно, когда в Москву придут заморозки

Заморозки в Москве наступят в ночь на 26 октября

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве предстоящей ночью столбик термометра опустится до отрицательных значений. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

«Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 26 октября», — говорится в сообщении.

Коммунальные службы столицы обратились к водителям с просьбой быть в более внимательными на дороге, строже соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В пятницу, 25 октября, автомобилистов Москвы и Московской области поторопили со сменой летней резины на зимнюю. По прогнозу к концу следующей недели в регионе сформируется снежный покров. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Накануне стало известно, что метеорологическая зима начнется в Москве в середине ноября, то есть температура воздуха в столичном регионе станет устойчиво отрицательной.

Ранее синоптик пообещал москвичам бабье лето после мокрого снега.

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