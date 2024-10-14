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Синоптик: после дождя и снега в Москву придет бабье лето

Синоптик Шувалов пообещал москвичам бабье лето после мокрого снегопада

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Depositphotos

Сегодня в Москве пройдет дождь с мокрым снегом, будет прохладно. Однако уже к выходным в столицу вернется потепление, начнется бабье лето, рассказал синоптик, метеоролог Александр Шувалов в беседе с 360.ru.

«Холод нас приласкает только в первой половине недели. Сегодняшний и завтрашний день — по-настоящему осень. Дождь с примесью мокрого снега сегодня обязательно будет», — пообещал Шувалов.

Завтра также в столице ожидается мокрый снег до +3-5 градусов. Со среды будет повышаться атмосферное давление, а вместе с ним – температура воздуха. Циклон сменится гребнем высокого давления, из-за чего придет «мини-бабье лето», отметил синоптик.

В выходные будет от +10 до +12 градусов. Однако, несмотря на дневное потепление, ночью по-прежнему ожидаются заморозки, заключил Шувалов.

Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в разных регионах России предстоящей зимой.

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