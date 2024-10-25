Пламя охватило здание мебельного производства в Чувашии

В деревне Лапсары Чувашской республики загорелось строящееся помещение, пламя перекинулось на двухэтажное здание по производству мебели. Об этом сообщает МЧС России.

«Возгорание локализовано на 2 000 квадратах. Информация о пострадавших не поступала. На месте работает 45 специалистов и 16 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.

Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, отметили в МЧС.

20 октября крупный пожар произошел в производственном здании в поселке Ручей, расположенном в Ковровском районе Владимирской области. В здании находится цех по изготовлению дверей. К текущему моменту огонь распространился в помещениях, совокупная площадь которых составляет 2400 квадратных метров.

Днем в субботу, 19 октября, сообщалось, что в промзоне Ростова-на-Дону произошел взрыв. Возникший пожар смогли локализовать только на следующий день.

Ранее в Челябинске произошел пожар на производственном предприятии.