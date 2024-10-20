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Во Владимирской области загорелся цех по изготовлению дверей

Пожар площадью 2400 кв. м произошел на производстве дверей под Владимиром

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Алексей Майшев/РИА Новости

Крупный пожар произошел в производственном здании в поселке Ручей, расположенном в Ковровском районе Владимирской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что в здании находится цех по изготовлению дверей. К текущему моменту огонь распространился в помещениях, совокупная площадь которых составляет 2400 квадратных метров.

«На месте работают 31 специалист и 11 единиц техники МЧС РФ», — добавили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Другие детали еще уточняются.

19 октября в Ростовской области загорелся цех по производству металлопластиковых окон. Площадь пожара в здании, которое расположено в административном центре региона, составила 200 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб локализовали возгорание в 14:20 (совпадает с мск). На полную ликвидацию пламени специалистам понадобился еще один час и 10 минут, о ней объявили в 15:30 (совпадает с мск). Никакой информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее в Калининградской области огонь охватил ангар завода по производству картофеля фри.

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