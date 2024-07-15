В Челябинске произошел пожар на производственном предприятии

В Челябинске загорелась кровля двух цехов на предприятии по производству строительного пенопласта. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, предприятие расположено на Копейском шоссе. Сейчас пожар локализован на площади 1200 тысячи квадратных метров.

В ликвидации возгорания от МЧС России задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава.

В ночь на 13 июля в поселке Володарского в Московской области загорелся швейный цех. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров.

По данным оперативных служб, из-за возгорания в здании обрушилась кровля. При этом в тушении огня были задействованы 20 специалистов и 10 единиц техники.

14 июля в городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка.

Ранее в Челябинске школьница спасла из горящей квартиры брата и сестру.