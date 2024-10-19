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В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на предприятии

В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар в цехе по производству окон

В Ростове-на-Дону на площади 200 квадратных метров локализовали пожар в цеху по производству металлопластиковых окон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Ростовской области.

«В 14:20 по московскому времени локализация на 200 квадратных метрах», — сказано в сообщении.

Днем в субботу, 19 октября, сообщалось, что в промзоне Ростова-на-Дону произошел взрыв. По данным местных Telegram-каналов, взрыв произошел на территории машиностроительного завода, расположенного в западном жилом массиве города. На месте происшествия наблюдаются клубы черного дыма, сейчас там работают пожарные.

15 сентября в пресс-службе МЧС России сообщали, что в Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами. По информации ведомства, к ликвидации пожара были привлечены около 100 специалистов и 38 единиц техники. Позднее Ростов-на-Дону оказался покрыт дымом и пеплом из-за возгорания сухого камыша.

Ранее в Калининградской области произошел пожар в ангарах пищевого завода.

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