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Появились первые кадры у супермаркета после поножовщины в Петербурге

Обстановку у супермаркета после поножовщины в Петербурге сняли на камеру

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Телеграм-канал «SHOT»

Очевидцы сняли на камеру скопившиеся машины экстренных служб после поножовщины у гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Обстановка возле магазина «Окей», где неадекват ударил ножом покупателей. Гипермаркет закрыт на вход», — говорится в публикации.

Отмечается, что вскоре подозреваемого повезут на допрос в отделение полиции.

Днем 25 октября стало известно, что в Санкт-Петербурге неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета «Окей» в Московском районе, четыре человека ранены.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работает полиция. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

До этого в Новосибирске шестеро в масках с ножом и перцовым баллончиком набросились на курьера. Инцидент произошел в Горском микрорайоне во дворе одного из жилых домов.

Ранее жительница Коркино пожаловалась на цыган после нападения на таксистку.

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