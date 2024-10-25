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В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в рознице

«Ъ»: в Вологодской области могут ограничить продажу алкоголя двумя часами в день

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Depositphotos

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подготовил законопроект, который исключает продажу алкогольной продукции в регионе свыше двух часов в сутки. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, исключения из этого правила не будет даже в новогодние каникулы. Кроме того, документ вводит запрет на продажу алкоголя в Праздник весны и труда (1 мая), День России (12 июня), День знаний (1 сентября), День народного единства (4 ноября), День Конституции РФ (12 декабря). Ограничения на продажу спиртного не коснутся только организаций общественного питания.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.

В середине сентября председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал о планах рассмотреть вопрос об ограничении работы «наливаек» в многоквартирных домах. Парламентарий напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий регионы правом ограничивать работу таких заведений.

Ранее в Госдуме заявили, что не планирует вводить «сухой закон» на время СВО.

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