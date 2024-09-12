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В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в придомовых заведениях общепита

Председатель Мособлдумы Брынцалов: в придомовых кафе ограничат продажу спиртного

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Depositphotos

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в эксклюзивном интервью РИАМО рассказал о планах работы подмосковного парламента в осеннюю сессию. Одним из вопросов, над которым депутаты начнут работу, — «наливайки» в многоквартирных домах.

Парламентарий напомнил, что президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, наделяющий регионы правом ограничивать работу таких заведений.

«Здесь мы будем руководствоваться прежде всего защитой наших жителей. Псевдокафе в многоэтажках днем работают как обычные магазины, а по ночам продают алкоголь на разлив. И граждане очень недовольны таким соседством — постоянный шум, беспорядок, вызовы полиции», — рассказал Брынцалов.

По его словам, в подобных заведениях планируется ограничить продажу алкоголя с 23:00 до 8:00.

Законопроекты, которые будут рассматриваться этой осенью, затрагивают самые разные сферы жизни региона. В первую очередь, это нормативные акты в сфере социальной поддержки, отметил председатель Мособлдумы.

С 1 апреля региональные власти могут запрещать продажу спиртного в магазинах, которые ночью превращаются в кафе, расположенных в многоквартирных жилых домах и рядом с ними.

Весной спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступил с предложением не распространять мораторий на проверки бизнеса в отношении точек продажи вейпов и «наливаек».

Ранее в Госдуме рассказали, как будут контролировать исполнение закона о «наливайках».

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