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В Орловской области отразили атаку ВСУ

Орловский губернатор Клычков: силы ПВО сбили три украинских беспилотника

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Inna Varenytsia/REUTERS

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в небе над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Отражена очередная вражеская атака — над территорией Орловской области сбиты три БПЛА», — написал глава региона.

По его словам, в момент атаки никто не пострадал, жилые дома и важные объекты не повреждены. На место происшествия уже выехали оперативные службы.

В ночь на 17 октября над Орловской областью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника.

Днем ранее губернатор Андрей Клычков сообщил, что средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Всего было сбито четыре дрона. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

10 октября над Орловской областью ликвидировали один украинский дрон.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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