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Над Орловской областью за ночь сбили три беспилотника

Губернатор Клычков: ночью над Орловской областью сбили три беспилотника

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Inna Varenytsia/REUTERS

За прошедшую ночь над территорией Орловской области сбили три беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в результате произошедшего пострадавших и повреждений нет. В настоящее время оперативные службы проводят проверку, отметил губернатор.

«В очередной раз благодарим наших защитников и продолжаем делать все необходимое, чтобы поддержать их. Победа будет за нами!» — написал Клычков.

Накануне губернатор Орловской области сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего было сбито четыре беспилотника. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

10 октября средства ПВО сбили над Орловской областью еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Клычков уточнил, что в результате инцидента также никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ранее ВСУ атаковали дронами два села в Белгородской области.

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