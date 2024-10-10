Российские военные сбили беспилотник в Орловской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Спасибо войскам ПВО, которые надежно защищают небо», — написал он.

Клычков уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска за прошедшие сутки выпустили по территории региона более 20 беспилотников, пострадали четыре мирных жителя.

Также в Белгородском районе украинские военные атаковали 10 населенных пунктов с помощью 18 боеприпасов и шести БПЛА. В Грайворонском округе по поселку Горьковский и трем селам выпустили 17 снарядов и три БПЛА. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам были выпущены 10 артиллерийских снарядов и два беспилотника.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.