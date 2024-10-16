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ПВО сбила четыре беспилотника над Орловской областью

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбиты четыре БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Всего было сбито четыре беспилотника. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы.

Вечером 16 октября средства ПВО Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области.

Утром стало известно, что ВСУ за сутки атаковали 22 населенных пункта в Белгородской области.

Вечером 15 октября беспилотный летательный аппарат повредил жилой дом в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в украинском регионе усилят мобилизацию.

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