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Сотни врачей заявили о «злокачественном нарциссизме» Трампа

Guardian: более 200 врачей заявили о «злокачественном нарциссизме» Трампа

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Brian Snyder/Reuters

Более 200 психотерапевтов заявили в открытом письме, что выявили у кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа «злокачественный нарциссизм». Об этом пишет Guardian.

«Направленная против Трампа политическая группа опубликовала письмо, подписанное более 200 психотерапевтами, предупредив, что он опасен из-за «злокачественного нарциссизма», — пишет газета.

Подписавшие письмо медэксперты утверждают, что из-за нарциссизма Трампу не следует занимать пост президента США.

Недавно обозреватель издания Politico Эдвард Фишман заявил, что политика кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на выборах может подорвать статус доллара как мировой валюты.

В начале сентября Трамп заявлял, что американские власти уничтожают доллар как мировую валюту, когда вводят санкции против других стран, в том числе в отношении России.

Ранее миллиардер Илон Маск выразил уверенность, что даже демократы проголосуют за Трампа.

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