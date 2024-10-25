В США предупредили о рисках для доллара при победе Трампа на выборах

Политика кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на выборах может подорвать статус доллара как мировой валюты. Такое мнение выразил в своей статье для издания Politico обозреватель Эдвард Фишман.

Журналист связывает риски статуса американской валюты с «пренебрежением Трампа к союзникам» и нежеланием консультироваться с ними по санкционным мерам, вводимым в отношении других стран.

По мнению Фишмана, санкционная политика Трампа в случае его президентства может иметь серьезные последствия для мировой роли доллара. Непродуманное введение ограничительных мер может привести к катастрофическим последствиям, отметил колумнист.

Фишман также вспомнил слова бывшего министра финансов США Джейкоба Лью. То заявлял, что чрезмерное введение санкций может подорвать экономическое лидерство Соединенных Штатов и привести к «краху всемогущего доллара».

В начале сентября Трамп заявлял, что американские власти уничтожают доллар как мировую валюту, когда вводят санкции против других стран, в том числе в отношении России.

Ранее в Вашингтоне назвали самого щедрого на санкции президента США.