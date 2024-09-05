Трамп связал антироссийские санкции с уничтожением доллара как мировой валюты

Американские власти уничтожают доллар как мировую валюту, когда вводят санкции против других стран, в том числе в отношении России. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

По словам экс-главы Белого дома, во время своего президентства он вводил санкции, но «очень быстро снимал их», поскольку они уничтожают доллар. Трамп отметил важность сохранения доллара в качестве мировой валюты. Потеря этого статуса «равноценна проигранной войне», подчеркнул республиканец.

Трамп обвинил нынешнюю администрацию США в злоупотреблении ограничительными мерами.

«А другие страны, включая Россию, делают свое дело и хвастаются, что мы больше не нужны им», — сказал он, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

В июле газета New York Times писала, что Трамп и выбранный им в качестве будущего вице-президента Джей Ди Вэнс намерены ослабить национальную американскую валюту после победы на выборах. По данным СМИ, кандидат в президенты считает, что сила доллара усложнила американским производителям продажу своей продукции за границу покупателям, которые используют более слабые валюты.

Ранее сообщалось, что Илон Маск будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на кампанию Трампа.