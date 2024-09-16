Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На конвоиров московского МВД завели дело из-за передачи телефонов арестантам

РИА: на московских конвоиров завели дело из-за передачи телефонов арестантам

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

На конвоиров московского управления МВД завели дело из-за передачи телефонов арестантам. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что они передавали заключенным телефоны для созвонов. Кроме того, при их посредничестве подсудимые оказывали давление на свидетелей и потерпевших, что стало причиной существенного нарушения прав потерпевших на объективное рассмотрение уголовного дела в суде, а также интересов общества и государства.

До этого в Москве конвоиры помогли передать телефоны криминальному авторитету Шишкану, донеся их в прямой кишке. Преступную схему разоблачили после того, как мобильный с сим-картой нашли у одного из арестованных подельников уголовника.

Летом 2024 года в России три раза за лето отбывающие наказание взяли заложников в колонии.

Ранее управление ФСИН подало в суд на члена СПЧ после публикации про избиения в колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами