На конвоиров московского МВД завели дело из-за передачи телефонов арестантам

На конвоиров московского управления МВД завели дело из-за передачи телефонов арестантам. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что они передавали заключенным телефоны для созвонов. Кроме того, при их посредничестве подсудимые оказывали давление на свидетелей и потерпевших, что стало причиной существенного нарушения прав потерпевших на объективное рассмотрение уголовного дела в суде, а также интересов общества и государства.

До этого в Москве конвоиры помогли передать телефоны криминальному авторитету Шишкану, донеся их в прямой кишке. Преступную схему разоблачили после того, как мобильный с сим-картой нашли у одного из арестованных подельников уголовника.

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