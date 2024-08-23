В России в третий раз за лето захватывают заложников в колониях и СИЗО. Как это стало возможно? SHOT: восемь заложников погибли при захвате ИК-19 под Волгоградом

Под Волгоградом в исправительной колонии строгого режима четверо заключенных, которые проповедовали радикальный ислам, захватили в заложники двенадцать человек. По последним данным, восемь из них погибли. Захватчики были ликвидированы при штурме. У них были ножи, молотки и жилет смертника. Как радикалам удалось получить запрещенные предметы и чего они пытались добиться — в нашем материале.

Около 12:00 23 августа четверо заключенных исправительной колонии (ИК) строгого режима №19 в Волгоградской области устроили бунт и захватили заложников, в том числе восемь сотрудников ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) и четверых осужденных.

Пресс-служба ведомства сообщила, что это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. В данный момент неизвестно, что именно случилось, однако бунтовщикам удалось взять заложников. При этом еще четверо сотрудников ФСИН оказали злоумышленникам сопротивление. Они получили ранения и были госпитализированы. Один из них позднее умер в больнице.

close 100% Транспортировка пострадавшего в исправительной колонии строгого режима №19 Дмитрий Рогулин/ТАСС

Работающая в ИК-19 лаборант рассказала kp.ru, что утром все было спокойно, на обед их с коллегами вывели дежурные. По ее мнению, если бы заключенные хотели захватить больше людей, они начали бы действовать раньше.

Издание уточнило, что во время бунта погиб дежурный, попытавшийся помешать бунтовщикам. В числе раненых также оказались 45-летний начальник колонии полковник внутренней службы Андрей Девятов и два его заместителя. Telegram-канал Baza сообщил, что 45-летний осужденный Александр Бойко увидел бунт из санитарной части. Он попытался помочь сотрудникам ИК, но в итоге тоже получил колотую рану в живот.

Требования бунтовщиков

Во время бунта захватчики сняли и опубликовали видео. Они представились «моджахедами Исламского государства» (организация запрещена в России) и объявили о захвате колонии в качестве мести за «притесненных братьев-мусульман». На распространившихся кадрах они вооружены ножами и молотками (по данным Baza, злоумышленники не имели стрелкового оружия, так как оно находилось в другом корпусе колонии, а они были оперативно заблокированы в здании, которое захватили), один из них держит флаг запрещенной организации.

close 100% Сергей Гордополов/VK

На записи злоумышленники издевались над 25-летним начальником отряда по воспитательной работе с осужденными ИК Сергеем Г. Они потребовали $2 млн, вертолет и свободный коридор в обмен на его освобождение, сотрудника колонии мучили несколько часов и просили обратиться к президенту России Владимиру Путину. В другом видео захватчики утверждали, что денег не хотят, а требуют обменять раненого заложника на другого.

Кем были захватчики

По данным ТАСС, трое заключенных, которые захватили помещения ИК-19 под Волгоградом, были осуждены за торговлю наркотиками, а еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки.

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Речь идет о:

28-летнем уроженце Узбекистана Рамзидине Тошеве, который был осужден на восемь лет за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств;

28-летнем уроженце Таджикистана Назирчоне Тошове, приговоренном к 8,5 года колонии строгого режима за покушение на производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере. По данным СМИ, в 2017 году он участвовал в митинге в поддержку мусульман Мьянмы у посольства страны в Москве;

23-летнем уроженце Таджикистана Рустамчоне Наврузи, осужденном за такое же преступление на семь лет;

29-летнем уроженце Узбекистана Темуре Хусинове, отбывающем с 2019 года срок за участие в драке, где он с сообщником до смерти забил человека; в ноябре этого года он должен был выйти на свободу. СМИ писали, что он был призером соревнований по вольной борьбе.

Mash узнал, что четверо мужчин познакомились и увлеклись идеями радикального ислама в колонии.

Штурм ИК-19

Около 16:00 сотрудники правоохранительных органов начали штурм колонии, который подлился около получаса. Для обеспечения безопасности на место прибыла дополнительная бригада скорой медицинской помощи, а улицу Орджоникидзе, где находится ИК-19, перекрыли.

В сети появились кадры, на которых один из злоумышленников в самодельном жилете смертника держит в руках детонатор. По данным Mash, бунтовщики сделали жилет на швейном производстве в колонии из строп-ленты, застежек для сигнальных жилетов и ткани для сумок. Во время штурма Наврузи пытался привести его в действие, но система не сработала.

Mash выяснил, что сначала в захватчиков стреляли снайперы специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, как минимум двоим злоумышленникам попали в плечо и грудь. После того как преступников обезвредили, на территорию колонии зашел спецназ ФСИН и освободил заложников.

close 100% Обстановка у ИК-19 в Волгоградской области Дмитрий Рогулин/ТАСС

По данным пресс-службы ведомства, ликвидировали всех злоумышленников. При этом двоих из них сначала пытались реанимировать (они выжили, но получили тяжелые ранения), однако в итоге мужчины скончались.

После штурма на территорию ИК-19 прошли кинологи. Они вместе с другими сотрудниками должны обыскать бараки заключенных.

По данным Mash, во время бунта погибли 40-летние начальник отряда и начальник оперчасти. Позднее появилась официальная информация ФСИН. По данным ведомства, погибли четыре сотрудника (один из них — появившийся на видео захватчиков Сергей Г., он скончался в больнице). Еще четверо работников колонии и четверо заключенных ранены. SHOT позднее сообщил, что число погибших при захвате заложников выросло до восьми человек: четверым отбывающим наказание в колонии преступники связали руки и забили их молотками.

По последним данным властей, все пострадавшие переведены в больницы Волгограда. Во ФСИН отдельно подчеркнули, что захвата всей колонии не было.

Причины ЧП

Следствие выясняет, каким образом заключенные смогли организовать бунт.

Mash написал, что бывший замначальника ИК-19 Григорий Беленков брал у осужденных деньги за молчание о нарушении режима. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Baza узнала, что начальника охраны Николая Борисевича тоже обвинили в получении взятки: младший инспектор якобы платил ему деньги, а сам получал зарплату и не ходил на работу. В конце марта этого года в ИК пытались пронести 38 телефонов, 15 плееров и наушники, при том, что стоимость доставки телефона составляет около 5 тыс. руб.

По данным Mash, скорее всего, кто-то из сотрудников за деньги передал захватчикам символику ИГ и ножи (каждый стоил 3 тыс. руб.). Кроме этого, ножи были в свободном доступе: их могли вынести из хлебного цеха или кухонного блока. Часть инструментов была привязана к столам, а часть — нет. При этом в мае региональная ОНК проводила проверку и не выявила нарушений.

close 100% Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, 23 августа 2024 года Кирилл Брага/РИА Новости

16 июня произошел бунт в ростовском СИЗО-1. Как утверждает Mash, после этого администрация ИК-19 подстригла радикальных приверженцев ислама налысо. Кроме этого, заключенных якобы лишили религиозной литературы, молитвенных ковриков и других атрибутов, что могло стать одной из причин произошедшего.

Подтверждением этой версии можно счесть видео, которое записали захватчики. На записи они говорят о том, что мучили и убили только тех, кто притеснял их.

Mash выяснил, что еще одной версией считают халатность сотрудников колонии. Якобы кто-то во время обхода забыл закрыть решетку в барак. Злоумышленники могли выйти к дежурной части через калитку, так как ее тоже часто не закрывают. Внутри сидит помощник начальника колонии, вход в его комнату также почти всегда открыт. Более того, у злоумышленников был доступ к цеху металлоконструкций и токарному станку, то есть они могли изготовить ножи самостоятельно.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал «Газете.Ru», что ФСИН активно пресекает попытки сотрудников пронести и передать заключенным запрещенные предметы, но такие случаи все же происходят:

«Надо понимать, что если в учреждении есть хотя бы один сотрудник, который содействует передаче запрещенных предметов, то доступ к этой функции в итоге получает немало содержащихся граждан. Борьба с такими сотрудниками идет со стороны ФСИН, контролирующих и надзирающих, правоохранительных органов постоянно — применяют дисциплинарные взыскания и увольняют, заводят уголовные дела».

Третий инцидент за лето

После бунта в ИК-19 возбуждено уголовное дело по статьям «Захват заложников» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

На этом фоне председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram-канале отметил, что это уже третье подобное происшествие за лето.

Первый такой случай произошел 16 июня, когда в Ростове-на-Дону шестеро заключенных СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие ночью выбили оконные решетки и спустились во внутренний двор, после чего захватили начальника оперативного управления областного УФСИН и младшего инспектора дежурной службы. Террористы назвали себя сторонниками запрещенного ИГ, часть из них была осуждена за подготовку теракта. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели штурм, в результате все террористы убиты, заложники освобождены

Вторым был инцидент в ИК-12 в Енакиево Донецкой народной республики 19 августа.

«Преступники не только захватили двух сотрудников ФСИН, но и взяли под контроль целый корпус, где содержалось более 130 осужденных: все — к пожизненному заключению. Кроме того, они получили доступ к ключам от камер и к выходам из корпуса. Менее, чем через 2 часа с начала событий на место прибыли бойцы СОБР «Восток-Донец» и ОМОН «Донбасс». Здание было блокировано усиленными резервами: чтобы не допустить массового побега. Отрабатывался вариант штурма, но в результате многочасовых переговоров — удалось убедить преступников сдаться. Двое из них - заперли зачинщика бунта в камере и освободили сотрудника колонии. К 8:30 операция была завершена без единого выстрела», — рассказал депутат в Telegram-канале.