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В Москве конвоиры передали авторитету Шишкану телефоны в прямой кишке его подельников

В Москве конвоиры помогли передать телефоны криминальному авторитету Шишкану

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В Москве правоохранители задержали двух конвоиров за содействие в передаче мобильных телефонов криминальному авторитету Шишкану (настоящее имя Олег Медведев). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В рамках расследования в отношении сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых <…> задержаны начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров», — уточнили в ведомстве.

Им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выяснили, что Абакумов и Александров при конвоировании Медведева в суд «незаконно обеспечили ему возможность взаимодействия с другими подсудимыми».

В СК отметили, что авторитету доставляли мобильные телефоны в прямой кишке. Преступную схему разоблачили после того, как мобильный с сим-картой нашли у одного из арестованных подельников Медведева.

До этого во Владимирской области полиция поймала действующего криминального авторитета.

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