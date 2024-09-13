Управление ФСИН подало в суд на члена СПЧ после жалобы на действия в отношении заключенных

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в беседе с порталом «Страсти» рассказала о том, как региональное управление ФСИН подало на нее иск в суд после ее рассказа об условиях в одной из колоний.

«Недавно я написала про одну колонию: поднялся большой шум, управление ФСИН этого региона даже подало судебный иск не меня», — отметила Меркачева.

При этом собеседница отметила, что публикация возымела должное влияние, и она получила от адвокатов информацию о том, что количество применяемого насилия в отношении осужденных уменьшилось.

«Стали бить меньше», конечно, ужасно звучит, потому что это значит, что бить продолжают. Но «стали бить меньше» — все равно большая радость. И за это мне стоило рисковать. Хотя еще неизвестно, чем закончится суд», — поделилась правозащитница.

Меркачева подчеркнула, что подобные противоправные действия в отношении заключенных недопустимы.

Ранее в СПЧ поддержали идею поощрить осужденных волгоградской ИК-19.