Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Управление ФСИН подало в суд на члена СПЧ после жалобы на действия в отношении заключенных

Член СПЧ Меркачева: на меня подали в суд после публикации про избиения в колонии

close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в беседе с порталом «Страсти» рассказала о том, как региональное управление ФСИН подало на нее иск в суд после ее рассказа об условиях в одной из колоний.

«Недавно я написала про одну колонию: поднялся большой шум, управление ФСИН этого региона даже подало судебный иск не меня», — отметила Меркачева.

При этом собеседница отметила, что публикация возымела должное влияние, и она получила от адвокатов информацию о том, что количество применяемого насилия в отношении осужденных уменьшилось.

«Стали бить меньше», конечно, ужасно звучит, потому что это значит, что бить продолжают. Но «стали бить меньше» — все равно большая радость. И за это мне стоило рисковать. Хотя еще неизвестно, чем закончится суд», — поделилась правозащитница.

Меркачева подчеркнула, что подобные противоправные действия в отношении заключенных недопустимы.

Ранее в СПЧ поддержали идею поощрить осужденных волгоградской ИК-19.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами