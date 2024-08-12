Стало известно число эвакуированных в Подмосковье жителей Курской области

После введения режима контртеррористической операции из Курской области в Подмосковье эвакуировано 570 человек, более 400 из которых дети. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура Московской области.

Эвакуированных определили в пункты временного размещения, расположенные в городах Пушкино, Клин, Егорьевск и Серпухов.

В минувшие выходные прокуроры указанных городских округов встретились с эвакуированными и разъяснили им их права на получение медицинской помощи, образование и дальнейшее трудоустройство.

Днем 12 августа сообщалось, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тыс. жителей, еще около 180 тыс. человек ожидают помощи. Одновременно с этим для оказания помощи в Курскую область прибыло более 400 врачей.

Утром 6 августа Минобороны РФ сообщало, что украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь эвакуированным жителям Курска с работой и учебой в Подмосковье.