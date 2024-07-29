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Пушилин доложил Путину о готовности мастер-планов развития городов ДНР

Пушилин доложил Путину, что подготовлено девять мастер-планов для городов ДНР

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Александр Сухов/РИА Новости

Уже готовы девять мастер-планов развития городов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, еще три мастер-плана развития городов республики находятся в стадии подготовки, очень серьезно помогают регионы-шефы.

«У них и опыт — мы учимся, я вам честно скажу. Регионы-шефы здесь вовлечены достаточно по понятным причинам, потому что как к своим населенным пунктам многие относятся — за это отдельные слова благодарности», — сказал Пушилин на встрече с главой государства.

Он также заявил, что власти ДНР стараются увязывать разрабатываемые мастер-планы не только внутри республики, но увязывать еще и с находящимися по соседству новыми регионами РФ: с ЛНР, с Запорожской и Херсонской областями.

«Так правильнее и более эффективно тогда мы сможем распределить ресурсы», — добавил Пушилин.

24 июля Путин сообщил, что в новых регионах России построено уже 62 многоквартирных дома.

Ранее Путин заявил, что в работе по развитию Донбасса и Новороссии мелочей нет.

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