Украинцев начнут лишать жилья за уклонение от армии

С 16 июля украинцев начнут лишать жилья и водительских прав за уклонение от мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Телеграф».

Санкции будут накладываться по решению суда на тех военнообязанных, которые еще не предоставили уточненные данные в военкомат. Суд сможет лишить уклонистов водительских прав и наложить на них штраф, в случае неуплаты которого последует объявление в розыск и конфискация счетов и имущества.

До этого на Украине разрешили передать в военкоматы данные об украинцах мужского пола с 17 лет.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине заявили, что достигли главной цели закона о мобилизации.