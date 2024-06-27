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На Украине разрешили передать в военкоматы еще больше данных

Данные об украинцах мужского пола будут передавать в военкоматы с 17 лет

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Shutterstock/Mehaniq

На Украине ввели законодательные изменения, согласно которым центральная избирательная комиссия, налоговая и миграционная службы будут передавать в военкоматы данные о гражданах мужского пола по достижении ими 17 лет. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Законопроект подписал президент страны Владимир Зеленский. Отмечается, что он был принят парламентом в окончательном чтении пятого июня с целью усовершенствования правил военного учета.

В прошлом данные передавались в электронный реестр призывников «Оберег», который используют военкоматы, когда призывникам исполняется 18 лет.

До этого украинские власти не разрешили вставать на воинский учет из других стран удаленно.

27 декабря 2023 года замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что ведомство завершило составление электронного реестра военнообязанных. Вносимые в реестр данные будут собираться без ведома призывника и позволят ставить его на учет без личной явки в военкомат.

Ранее на Украине продлили до трех месяцев срок розыска граждан за нарушение воинского учета.

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