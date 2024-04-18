Бригады скорой помощи в России хотят укомплектовать камерами видеонаблюдения

В России нужно укомплектовать бригады скорой помощи камерами видеонаблюдения, так как это поможет защитить медиков от нападений неадекватных людей. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Милонов напомнил о многочисленных случаях нападения неадекватных и агрессивных людей на врачей, подчеркнув, что защитить их могли бы системы видеофиксации, записывающие все происходящее на вызове. Такой подход позволит обеспечить «юридический щит» правам медиков, считает парламентарий.

Врачей нужно не только снабдить системами видеонаблюдения, но и предоставить им право свободно пользоваться ими по своему желанию, заключил Милонов.

Напомним, на днях в Калининградской области фельдшера «скорой» избил мужчина с хронической параноидальной шизофренией, которого медик хотел отправить в больницу. До этого в Челябинской области пьяный пациент напал на сотрудников скорой помощи.

Ранее Милонов предложил ввести в России уголовное наказание за рекламу вебкама.