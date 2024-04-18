Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бригады скорой помощи в России хотят укомплектовать камерами видеонаблюдения

Депутат Милонов: бригады скорой помощи должны обладать системами видеофиксации

close
100%
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В России нужно укомплектовать бригады скорой помощи камерами видеонаблюдения, так как это поможет защитить медиков от нападений неадекватных людей. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Милонов напомнил о многочисленных случаях нападения неадекватных и агрессивных людей на врачей, подчеркнув, что защитить их могли бы системы видеофиксации, записывающие все происходящее на вызове. Такой подход позволит обеспечить «юридический щит» правам медиков, считает парламентарий.

Врачей нужно не только снабдить системами видеонаблюдения, но и предоставить им право свободно пользоваться ими по своему желанию, заключил Милонов.

Напомним, на днях в Калининградской области фельдшера «скорой» избил мужчина с хронической параноидальной шизофренией, которого медик хотел отправить в больницу. До этого в Челябинской области пьяный пациент напал на сотрудников скорой помощи.

Ранее Милонов предложил ввести в России уголовное наказание за рекламу вебкама.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами