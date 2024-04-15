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Экс-сотрудницы ПСБ попали под суд по делу о хищении кредитов

«Ъ»: экс-сотрудницы попали под суд за хищение владельцем ПСБ 650 млн рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Лефортовский суд Москвы приступает к слушаниям по уголовному делу о хищении 650 млн рублей из Промсвязьбанка (ПСБ), в котором заочно обвиняется его владелец Дмитрий Ананьев и его высокопоставленные сотрудники. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Перед судом предстали шесть экс-сотрудниц ПСБ и компании «Промсвязьнедвижимость» (ПСН), оформлявшие кредиты офшорным фирмам из Кипра, под видом которых деньги были похищены.

Женщины обвиняются по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также одной из них вменяется 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, полученных преступным путем). Ни одна из экс-сотрудниц вину не признает.

Организатором преступной схемы следствие считает Дмитрия Ананьева — владельца банка, а также бывших старшего вице-президента ПНС Олега Михалева и главу департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. В настоящее время все трое находятся за пределами России.

Следствие предполагает, что банкир отдал распоряжение подчиненным сотрудницам оформить техническую документацию на выдачу кредитных средств ПСБ.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Верховный суд России решил оставить в силе решения трех судебных инстанций, которые по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскали солидарно более 91,2 млрд рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров кредитной организации братьев Ананьевых и их компании Promsvyaz Capital B.V (Нидерланды).

Ранее суд по иску «Траста» взыскал с Ананьевых 113,1 млрд рублей убытков.

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