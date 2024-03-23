ГУР — о попытках подозреваемых в теракте бежать на Украину: «Невозможно представить себе»

Спикер ГУР Украины Андрей Юсов назвал «чушью» заявления об «украинском следе» в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Невозможно представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и военными», — заявил Юсов.

До этого ФСБ России сообщало, что подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» планировали перейти границу РФ и Украины. Четверых подозреваемых задержали в Брянской области.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».