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ГУР — о попытках подозреваемых в теракте бежать на Украину: «Невозможно представить себе»

ГУР Украины назвал «чушью» заявления об «украинском следе» в теракте в «Крокусе»

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Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

Спикер ГУР Украины Андрей Юсов назвал «чушью» заявления об «украинском следе» в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Невозможно представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и военными», — заявил Юсов.

До этого ФСБ России сообщало, что подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» планировали перейти границу РФ и Украины. Четверых подозреваемых задержали в Брянской области.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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